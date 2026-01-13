தமிழ்நாடு
இன்று துக்ளக் ஆண்டு விழா: மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பங்கேற்பு
துக்ளக் வார இதழின் 56-ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா சென்னை ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள நாரத கான சபாவில் புதன்கிழமை (ஜன. 14) மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
துக்ளக் வார இதழின் 56-ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா சென்னை ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள நாரத கான சபாவில் புதன்கிழமை (ஜன. 14) மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இதில், மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
விழாவில், 2026 பேரவைத் தோ்தல் குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் திருச்சி வேலுச்சாமி, பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலா் பேராசிரியா் இராம.சீனிவாசன் ஆகியோா் உரையாற்றுகின்றனா்.
நிறைவாக, துக்ளக் ஆசிரியா் எஸ்.குருமூா்த்தி சிறப்புரை ஆற்றுகிறாா். இந்நிகழ்ச்சியில், வழக்கம்போல, வாசகா்களின் கேள்விகளுக்கு எஸ்.குருமூா்த்தி பதில் அளிக்கவுள்ளாா்.