4 நாள்களுக்குப் பின் தங்கம் விலை குறைவு.. இன்றைய நிலவரம்!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து விற்பனையாகிறது.
கடந்த 4 நாள்களில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,120 உயர்ந்திருந்த நிலையில், இன்று சற்றே ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் குறைந்திருக்கிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடர் ஏற்றத்தில் இருந்த வெள்ளி விலையும் சற்று சரிவைச் சந்திருத்திருக்கிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ. 306-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 4,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,06,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் கடந்து வந்த பாதை (ஒரு சவரன் விலை)
ஜனவரி 16 - ரூ. 1,05,840
ஜனவரி 15 - ரூ. 1,06,320
ஜனவரி 14 - ரூ. 1,06,240
ஜனவரி 13 - ரூ. 1,05,360
ஜனவரி 12 - ரூ. 1,04,960
ஜனவரி 11 - ரூ. 1,03,200
