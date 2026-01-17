மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம், வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.
கடந்த 4 நாள்களில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,120 உயர்ந்திருந்த நிலையில், நேற்று சற்றே ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் குறைந்திருந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,280-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 4 குறைந்திருந்த வெள்ளி விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து ரூ. 310-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 4,000 அதிகரித்து ரூ. 3,06,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் கடந்து வந்த பாதை (ஒரு சவரன் விலை)
ஜனவரி 17 - ரூ. 1,06,240
ஜனவரி 16 - ரூ. 1,05,840
ஜனவரி 15 - ரூ. 1,06,320
ஜனவரி 14 - ரூ. 1,06,240
ஜனவரி 13 - ரூ. 1,05,360
ஜனவரி 12 - ரூ. 1,04,960
ஜனவரி 11 - ரூ. 1,03,200
