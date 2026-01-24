தமிழ்நாடு

மத்திய அரசைத்தான் ஆளுநர் கேட்க வேண்டும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஆளுநர் உரையில் மாற்றுக் கருத்து இருந்தால், அவர் மத்திய அரசைத்தான் கேட்க வேண்டும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்
முதல்வர் ஸ்டாலின் | ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி
முதல்வர் ஸ்டாலின் | ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிகோப்புப் படம்
ஆளுநர் உரையில் மாற்றுக் கருத்து இருந்தால், மத்திய அரசைத்தான் ஆளுநர் கேட்க வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் திராவிட மாடல்: மீண்டும் நாங்கதான் வருவோம்! மீண்டும் மீண்டும் வெல்வோம் என்ற தலைப்பில் "ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு நான் அளித்த பதிலுரை, ஆளுநருக்கே அளித்த விளக்கவுரையாக, 5 ஆண்டு சாதனை அறிக்கையாக அமைந்துவிட்டது.

தமிழ்நாடு 'நம்பர் 1' என நாம் ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டதில் ஆளுநர் ரவி-க்கு மாற்றுக்கருத்து இருக்குமேயானால், அவர் மத்திய அரசைத்தான் கேள்வி கேட்க வேண்டும்.

ஏனென்றால், நாம் சொன்னது அனைத்தும் மத்திய அரசு அளித்த தரவுகள்தான். 2021-இல் நிர்ணயித்த இலக்கில் வென்றுவிட்டோம்! இனி 2026-லும் வெல்வோம் ஒன்றாக" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் | ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி
நாங்கள்தான் மீண்டும் மீண்டும் வருவோம்! மீண்டும் வெல்வோம்!! - முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு
Summary

Governor RN Ravi should question the central government: Chief Minister Stalin

முதல்வர் ஸ்டாலின்
cm stalin
governor ravi
ஆளுநர் உரை

