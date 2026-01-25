தமிழ்நாடு

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள்: தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம்!

பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொத்தம் 131 பேரில், 40 பேர் தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்...
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள்
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள்@PadmaAwards
Updated on
1 min read

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதில் தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை தரவுகளிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

அதிலும் குறிப்பாக, தமிழகத்தைப் பொருத்தவரையில் கடந்தாண்டைப் போலவே இந்தாண்டும் மொத்தம் 13 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்தாண்டு, கேரளத்திலிருந்து 5 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தாண்டு அந்த எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. கேரளத்திலிருந்து 8 சாதனையாளர்கள் இந்தாண்டு பத்ம விருதுகளைப் பெற உள்ளனர்.

பிற தென்மாநிலங்களான கர்நாடகத்திலிருந்து 8 பேருக்கும், தெலங்கானாவிலிருந்து 7 பேருக்கும் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொத்தம் 131 பேரில், 40 பேர் தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

 state-wise pattern in the distribution of the 131 Padma awards for 2026. - South Indian states collectively account for around 40 of the 131 awards.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பத்ம விருதுகள்

Related Stories

No stories found.