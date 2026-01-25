2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள்: தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம்!

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதில் தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை தரவுகளிலிருந்து அறிய முடிகிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, தமிழகத்தைப் பொருத்தவரையில் கடந்தாண்டைப் போலவே இந்தாண்டும் மொத்தம் 13 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்தாண்டு, கேரளத்திலிருந்து 5 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தாண்டு அந்த எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. கேரளத்திலிருந்து 8 சாதனையாளர்கள் இந்தாண்டு பத்ம விருதுகளைப் பெற உள்ளனர்.
பிற தென்மாநிலங்களான கர்நாடகத்திலிருந்து 8 பேருக்கும், தெலங்கானாவிலிருந்து 7 பேருக்கும் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொத்தம் 131 பேரில், 40 பேர் தென்மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
