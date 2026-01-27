பிப்.1 முதல் பிரசாரம்: திமுக அறிவிப்பு
தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு விரைவில் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு பிரசாரப் பயணத் திட்டத்தை திமுக அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிக்கை: முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கடந்த ஜன. 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானத்தின் அடிப்படையில், ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ என்ற பிரசாரம் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கவுள்ளது.
இதில், 20 நட்சத்திரப் பரப்புரையாளா்கள் தமிழகத்திலுள்ள 234 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும், பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் தீவிரமான பிரசாரப் பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறாா்கள்.
ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலும் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள முக்கிய பிரமுகா்கள், இளைஞா்கள், மாணவா்கள், தன்னாா்வ அமைப்புகள், தொழிற்சங்கங்கள், தொழில்முனைவோா், கல்வியாளா்கள் உள்ளிட்டோரை ஒரே இடத்தில் அழைத்து, மண்டலப் பொறுப்பாளா்கள், மாவட்டச் செயலா்கள், பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் நட்சத்திரப் பரப்புரையாளா்கள் அரசின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூறியும், அவா்களின் கோரிக்கைகள் குறித்தும் கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
அமைச்சா்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன், ஆா்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன், கோவி.செழியன், எம்.பி.க்கள் திருச்சி சிவா, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன், கலாநிதி வீராசாமி, கனிமொழி என்.வி.என்.சோமு, அந்தியூா் ப.செல்வராஜ், இனிகோ இருதயராஜ் எம்எல்ஏ, முன்னாள் எம்.பி.க்கள் ஏ.கே.எஸ்.விஜயன், எம்.எம்.அப்துல்லா, பட்டிமன்ற பேச்சாளா் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் நட்சத்திர பேச்சாளா்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனா்.