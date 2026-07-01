Dinamani
வாட்ஸ்ஆப் புதிய அப்டேட் இணையவழிக் குற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் : மத்திய அரசுஈரான் அணு ஆயுத நீக்க நடவடிக்கை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது: அதிபர் டிரம்ப்மத்திய வெளியுறவுச் செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரியின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு!விபி ஜி ராம்ஜி திட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!தவெக கூட்டணியின் பெயர் முடிவு செய்யப்படவில்லை: மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி!கூட்டணிக்கான பெயர் குறித்து அடுத்தக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் : நிர்மல்குமார்
/
தமிழ்நாடு

வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கு புதிதாக 36 மருத்துவமனைகளில் உள்ளுறைப் பயிற்சி

வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றவா்கள் தமிழகத்தில் புதிதாக 36 மருத்துவமனைகளில் உள்ளுறை பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது

News image
Updated On :2 ஜூலை 2026, 1:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றவா்கள் தமிழகத்தில் புதிதாக 36 மருத்துவமனைகளில் உள்ளுறை பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அங்கு மொத்தம் 1,120 இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்துவிட்டு எஃப்எம்ஜி தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றவா்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கட்டணம் செலுத்தி உள்ளுறை பயிற்சி பெற்று வருகின்றனா். அவ்வாறு பயிற்சி பெறும் காலம் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

தமிழக மருத்துவமனைகளில் உள்ளுறைப் பயிற்சி வழங்குவதற்கான இடஒதுக்கீட்டைப் பொருத்தவரை வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கு 7.5 சதவீத இடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அதை 20 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும் என அவா்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் அல்லாத 36 மருத்துவமனைகளில் உள்ளுறை பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் 26 மருத்துவமனைகள் அரசு மருத்துவமனைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அங்கு 750 இடங்களும், 13 மருத்துவமனைகளில் 370 இடங்களும் வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கான உள்ளுறைப் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அரசு மருத்துவமனைகளில் ரீல்ஸ் எடுத்தால் சட்ட நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை

அரசு மருத்துவமனைகளில் ரீல்ஸ் எடுத்தால் சட்ட நடவடிக்கை: தமிழக அரசு எச்சரிக்கை

15 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு! 263 சிஆர்பிஎஃப் அதிகாரிகளுக்கு முதல்முறை பதவி உயர்வு!

15 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு! 263 சிஆர்பிஎஃப் அதிகாரிகளுக்கு முதல்முறை பதவி உயர்வு!

இந்தியா, வெளிநாடுகளில் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் நடந்து முடிந்த நீட் மறுதேர்வு!

இந்தியா, வெளிநாடுகளில் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் நடந்து முடிந்த நீட் மறுதேர்வு!

கியூபா சோசலிச பொருளாதாரத்தில் அதிரடி மாற்றம்

கியூபா சோசலிச பொருளாதாரத்தில் அதிரடி மாற்றம்

விடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK