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தமிழ்நாடு

மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மறுசீரமைப்புக் குழு ஆலோசனை!

திமுக மறுசீரமைப்புக் குழுவினர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது குறித்து...

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மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் மறுசீரமைப்புக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றுவரும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி, தங்கம் தென்னரசு, எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் உள்ளிட்ட திமுக மறுசீரமைப்புக் குழு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இக்கூட்டத்தில் திமுகவின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள், அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, கட்சியை அடிமட்டம் முதல் சீரமைக்கும் நோக்கத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் 10 பேர் கொண்ட மறுசீரமைப்பு ஆலோசனைக் குழுவை அமைத்துள்ளார்.

இக்குழுவில், முன்​னாள் அமைச்​சர்​கள் தங்​கம் தென்​னரசு, கீதா ஜீவன், அர. சக்​கர​பாணி, எஸ்​.எஸ்​. சிவசங்​கர், எம்​.பி.க்​கள் எம்.எம். அப்​துல்​லா, ச. முரசொலி, முன்​னாள் எம்​எல்​ஏக்​கள் தமிழரசி ரவிக்​கு​மார், இ. பரந்​தாமன், எழிலன் மற்​றும் எஸ்​.கே.பி. கருணா ஆகியோர் இடம்​பெற்றுள்​ளனர்.

இக்குழுவானது, கட்சியில் மேற்​கொள்ள வேண்​டிய மறு​வரையறை, சார்பு அணி​களின் மறுசீரமைப்பு மற்​றும் தேர்​தல் பணிக்​குழு உள்​ளிட்ட பல்​வேறு குழுக்​களில் செய்ய வேண்​டிய மாற்​றங்​கள் குறித்து விரி​வாக ஆராயும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது இக்குழுவின் பிரதிநிதிகளுடன் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

Summary

DMK restructuring committee holds consultation under the leadership of M.K. Stalin!

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