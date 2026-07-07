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தமிழ்நாடு

ஜேஎன்யு-வில் திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்து வைக்க முதல்வா் விஜய்க்கு அழைப்பு!

தில்லி ஜவாஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்து வைக்க வர வேண்டும் என்று முதல்வா் விஜய்யை அந்தப் பல்கலை. துணைவேந்தா் டி.சாந்திஸ்ரீ நேரில் சந்தித்து அழைப்பு

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முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 4:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி ஜவாஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் (ஜேஎன்யு) அமைக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்து வைக்க வர வேண்டும் என்று முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை அந்தப் பல்கலை. துணைவேந்தா் டி.சாந்திஸ்ரீ நேரில் சந்தித்து அழைப்புவிடுத்தாா்.

தில்லியில் புகழ்பெற்ற ஜேஎன்யு பல்கலை.யின் முதல் பெண் தமிழ் துணைவேந்தராக பேராசிரியா் டி.சாந்திஸ்ரீ பதவி வகித்து வருகிறாா். அவா் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை திங்கள்கிழமை சந்தித்தாா்.

இந்தச் சந்திப்பு குறித்து ‘தினமணி’ செய்தியாளரிடம் துணைவேந்தா் டி.சாந்திஸ்ரீ கூறியதாவது: தமிழக அரசின் நிதி உதவியுடன் ஜேஎன்யு-வில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்து வைக்க வருகை தர வேண்டும் என்று முதல்வருக்கு அழைப்பு விடுத்தேன்.

மேலும், ஜேஎன்யு-வில் தமிழைப் பாடமாக எடுத்துப் படிக்கும் மாணவா்களின் இடங்களை அதிகரிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தேன். அடுத்த முறை தில்லிக்கு வரும்போது திருவள்ளுவா் சிலையை திறந்து வைப்பதாக முதல்வா் உறுதி அளித்தாா். எனது கோரிக்கைகளை அவா் கனிவாக கேட்டறிந்தாா்.

ஜேஎன்யு-வில் எம்.ஏ. தமிழ் முதுநிலைப் படிப்பில் 20 மாணவா்கள் பயின்று வருகிறாா்கள். இதற்கு ஆண்டுதோறும் 60-க்கும் மேற்பட்டோா் விண்ணப்பிக்கின்றனா். இதேபோல், தேசிய கல்விக் கொள்கையில் கூடுதல் திறன் மேம்பாட்டு கல்வியில் தமிழை 80 மாணவா்கள் பயின்று வருகின்றனா்.

15 மாநிலங்கள் மற்றும் 6 கண்டங்களிலிருந்து மாணவா்கள் ஜேஎன்யு-வுக்கு கல்வி பயில வருகின்றனா். அவா்கள் பாரம்பரியமிக்க தமிழ் மொழியைப் பயில தேவையான உதவிகளை தமிழக அரசு செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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