அரசு உதவியை எதிர்பார்க்கும் தமிழ்நாடு உப்பு உற்பத்தி தொழிலாளர்கள்!

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் உப்பு உற்பத்தி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், பருவமழைக்காலம் நெருங்குவதால் பல மாதங்களுக்கு உப்பு உற்பத்தி முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளதாகவும், ஆகவே அதை காப்பாற்றும் வகையில் அரசு தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உப்புப் பாத்தித் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி இல்லாத காலங்களில் தங்கள் குடும்பங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள, நிதியுதவியை மேம்படுத்தவும், பருவமழைக்கால நிவாரணத் தொகையை அதிகரிக்கவும், நில உரிமைகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கவும் அவர்கள் அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் வேதாரண்யம், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில்தான் உப்பு உற்பத்தி அதிகம் செய்யப்படுகிறது. உப்பு உற்பத்தியானது கடல் நீர் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணற்று நீர் என இருவகையில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 45 நாள்களில் உப்பு தயாரிக்கப்படுகிறது.
நீரின் உப்புத்தன்மை அடர்த்தியை (3 டிகிரி அளவு உப்பு அடர்த்தியிலிருந்து 26 டிகிரி அடர்த்தி வரை) அதிகரிக்கச் செய்வதன் அடிப்படையிலேயே உப்பு உற்பத்தியாகிறது.
இந்த நிலையில், பருவமழைக்காலம் நெருங்குவதால் பல மாதங்களுக்கு உப்பு உற்பத்தி முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளதாகவும், ஆகவே அதை காப்பாற்றும் வகையில் தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உப்புப் பாத்தித் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய உப்புப் பாத்தித் தொழிலாளி சேகர், மாவட்டத்தில் உப்பு உற்பத்தி என்பது பருவகாலம் சார்ந்தது என்றும், பருவமழை தொடங்கியதும் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கும் உப்பு உற்பத்தி அக்டோபர் வரை நீடிக்கும். பருவமழைக்காலம் தொடங்கியதும் உப்பு உற்பத்தி முற்றிலும் நின்றுவிடும். இதன் விளைவாக, பல மாதங்களுக்கு எங்களுக்கு வேலை இருப்பதில்லை; வருமானம் ஏதுமின்றி வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது.
மழைக்காலத்தில் அரசு எங்களுக்கு ரூ.5000 நிவாரணத் தொகையை வழங்குகிறது. குடும்பத்தின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நாங்கள் இந்தத் தொகையைத்தான் நம்பியிருக்கிறோம்.
உப்புப் பாத்திகள் தொடர்பான உரிமை ஆவணங்கள் எங்களிடம் இருந்தாலும், நிலத்திற்கான முழுமையான உரிமை (பட்டா) எங்களிடம் இல்லை. எனவே, எங்கள் சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, தேவையான உதவிகளையும் உரிய நலத்திட்டங்களையும் வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உப்பு உற்பத்தி முக்கிய வாழ்வாதாரங்களில் ஒன்றாகும்; ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இந்த தொழிலைச் சார்ந்துள்ளனர். இருப்பினும், பருவமழையின் போது பணிகள் முற்றிலும் நின்றுவிடுவதால், அடுத்த பருவத்தில் உற்பத்தி மீண்டும் தொடங்கும் வரை தொழிலாளர்களுக்கு நிலையான வருமானம் இருப்பதில்லை.
முன்னதாக, ஜூன் 16 ஆம் தேதி, மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கும் உற்பத்தி இல்லாத காலத்தில் குடும்பங்களைக் காப்பாற்ற தற்போது வழங்கப்படும் ரூ.5000 நிவாரணத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்று கூறி, அதனை ரூ.10,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று உப்புப் பாத்தித் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய உப்புப் பாத்தித் தொழிலாளி காசி அம்மாள், நாங்கள் உப்புப் பாத்திகளில் மிகவும் கடினமான சூழலில் பணியாற்றுகிறோம். தமிழ் மாதமான 'தை' முதல் பல மாதங்களுக்கு எங்களுக்கு வேலை கிடைத்தாலும், பருவமழைக் காலத்தில் எங்கள் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படுகிறது. அரசு வழங்கும் ரூ. 5,000 பருவமழைக்கால நிவாரணத் தொகை, மூன்று மாதங்களுக்கான எங்கள் குடும்பச் செலவுகளைச் சமாளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. எனவே, இந்த நிவாரணத் தொகையை ரூ. 10,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று கூறினார்.
எங்களில் பலர் வாடகை வீடுகளில் வசிக்கிறோம்; சொந்தமாக வீடு கட்ட அரசு எங்களுக்கு உதவ வேண்டும். வீடு கட்டுவதற்கான மனையிடப் பட்டாக்களையும், வீட்டு வசதிக்கான உதவியை அரசு செய்து தர வேண்டும் என்று காசி அம்மாள் கோரினார்.
இதே போன்ற கருத்துக்களைத் தெரிவித்த மற்றொரு தொழிலாளியான மாரியம்மாள், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிவாரணத் தொகையை உயர்த்துமாறு அரசை வலியுறுத்தினார்.
"பருவமழைக்கால நிவாரணத் தொகையாக வழங்கப்படும் வெறும் ரூ. 5,000-ஐக் கொண்டு மூன்று மாதங்களுக்குக் குடும்பத்தை நடத்துவது சாத்தியமற்றது. அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், நிவாரணத் தொகையை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எங்கள் கோரிக்கையைப் பரிசீலித்து, பருவமழைக்கால நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதை உறுதி செய்யுமாறு முதல்வர் விஜய்யை கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்று மாரியம்மாள் கூறினார்.
பருவமழைக்கால நிவாரணத் தொகையை உயர்த்துதல் மற்றும் மனையிடப் பட்டாக்களை வழங்குதல் உள்ளிட்ட நீண்டகாலக் கோரிக்கைகளை அரசு மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது தொழிலாளர்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது. அவர்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலித்து உதவிகளை வழங்குமா என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
Summary
They have urged the government to improve financial assistance, increase monsoon relief, and extend welfare benefits, including support for land rights, to help sustain their families during the annual off-season.
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