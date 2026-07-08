Dinamani
ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!தமிழகத்தில் 600 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் குறையக் காரணம் என்ன? அருண்ராஜ் விளக்கம்3- வது நாளாக தங்கம் விலை குறைந்தது! வெள்ளி விலையும் குறைவு!சென்னை மாநகராட்சியின் ரூ. 700 கோடி டெண்டர்கள் ரத்து! செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் மனு! பிற்பகலில் விசாரணை! அரசுப் பள்ளி மாணவியிடம் ஒரு அக்காவைப் போலவே பேசினார் கீர்த்தனா! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல்: பாதிப்படைந்த காரை காட்ட முடியுமா?- அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி அடுத்த மாதம் திறப்பு?
/
தமிழ்நாடு

ஓணம் பண்டிகை! சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்! முழு விவரங்கள்...

ஓணம் பண்டிகையையொட்டி இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் பற்றி...

News image

சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :8 ஜூலை 2026, 3:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து கொல்லம், திருவனந்தபுரம் மற்றும் மங்களூருவுக்கு சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

கேரள மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை வருகின்ற ஆகஸ்ட் 16 முதல் 25 வரை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த பண்டிகைக்காக நாடு முழுவதும் இருந்து கேரளத்துக்கு செல்வோருக்கு வசதியாக 100-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று ஏற்கெனவே மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஸ்ணவ் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், சென்னையிலிருந்து கொல்லம், திருவனந்தபுரம் மற்றும் மங்களூருவுக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களின் விவரங்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

1. கர்நாடக மாநிலம், மங்களூரு சென்டர்ல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஜூலை 13, 20, 27, ஆக்ஸ்ட் 3, 10, 17, 24, 31 ஆகிய தேதிகளில் வாரம்தோறும் திங்கள்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ரயில் எண் 06126 புறப்படும். சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்துக்கு மறுநாள் காலை 10.55 மணிக்கு வந்தடையும்.

2. மறுமார்க்கத்தில், சென்னை எழும்பூரிலிருந்து ஜூலை 14, 21, 28, ஆகஸ்ட் 4, 11, 18, 25, செப்டம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் வாரம்தோறும் செவ்வாய்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு ரயில் எண் 06125 புறப்படும். மங்களூரு சென்டர்ல் ரயில் நிலையத்துக்கு மறுநாள் காலை 8.40 மணிக்கு சென்றடையும்.

இந்த ரயில் திருப்பூர், காட்பாடி, பெரம்பூர் வழியாக இயக்கப்படவுள்ளது.

3. சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் 12, 19, 26, செப்டம்பர் 2 ஆகிய தேதிகளில் வாரம்தோறும் புதன்கிழமை பிற்பகல் 3.10 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் (06119) மறுநாள் காலை 7.20 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.

4. மறுமார்க்கத்தில், கொல்லம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் 13, 20, 27, செப்டம்பர் 3 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.40 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 3.30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும்.

இந்த ரயில், காட்பாடி, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக இயக்கப்படும்.

5. திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் 12, 19, 26, செப்டம்பர் 2 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 3.45 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் (06110) மறுநாள் காலை 10 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.

6. மறுமார்க்கத்தில், தாம்பரத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் 13, 20, 27, செப்டம்பர் 3 ஆகிய தேதிகளில் மதியம் 2 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 7.15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் சென்றடையும்.

இந்த ரயில் செங்கோட்டை, ராஜபாளையம், மதுரை, திருச்சி, விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படும்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 6 சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவும் நாளை (ஜூலை 9) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

Summary

Onam Festival! Special trains to run from Chennai! Dates, Times, Routes Full details...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்சி-பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் கால நீட்டிப்பு

திருச்சி-பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் கால நீட்டிப்பு

பௌர்ணமி கிரிவலம்: திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

பௌர்ணமி கிரிவலம்: திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

நீட் தோ்வு: சின்னசேலம், திருப்பத்தூரில் இருந்து சேலத்துக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

நீட் தோ்வு: சின்னசேலம், திருப்பத்தூரில் இருந்து சேலத்துக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

கான்பூா் - திருச்சி இடையே சிறப்பு ரயில்கள்

கான்பூா் - திருச்சி இடையே சிறப்பு ரயில்கள்

விடியோக்கள்

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

ஒரு அக்காவைப் போலவே அமைச்சர் கீர்த்தனா மாணவியிடம் பேசினார்! - அமைச்சர் Rajmohan | TVK

ஒரு அக்காவைப் போலவே அமைச்சர் கீர்த்தனா மாணவியிடம் பேசினார்! - அமைச்சர் Rajmohan | TVK

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!