சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்புப் பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தமா? எம்டிசி விளக்கம்

சென்னையில் 100 சிறப்புப் பேருந்துகள் நிறுத்தம் என்று பரவிய வதந்திக்கு மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது, "சென்னையில் 100 மகளிர் சிறப்புப் பேருந்துகளின் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.
இது முற்றிலும் தவறான தகவல். இது தொடர்பாக சென்னை பெருநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து 1,724 பேருந்துகள் மகளிர் இலவச சேவைக்காக இயக்கப்படுவதாகவும், தற்பொழுது அந்தப் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தவறான தகவலைப் பரப்பாதீர்!" என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
Summary
Are special bus services for women in Chennai being discontinued?
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