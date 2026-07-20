Dinamani
பிஃபா 2026: ஆர்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் 2-வது முறை சாம்பியன்!ரோஹித் சர்மா சதம் வீண்! இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் இழந்தது இந்தியா!திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில் சேரன் அணி வெற்றி!உடனடியாக போராட்டக் களத்திற்கு வாருங்கள்! இளைஞர்களை அழைத்த அபிஜீத் தீப்கே!உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
தமிழ்நாடு

கல்வியை பொதுப் பட்டியலிலிருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும்: அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்

கல்வியை பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.

News image

அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்... - எக்ஸ்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கல்வியை பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.

சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் கூறியதாவது: ‘நீட்’ தோ்வு வினாத்தாள் கசிவைக் கண்டித்து, மாணவா்களின் கருத்துகளை உள்வாங்கி, மத்திய அரசு கல்விமுறையில் செய்துள்ள தவறுகள் குறித்து மக்களிடையே மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி எடுத்துக்கூறி வருகிறாா். ‘நீட்’ தோ்வு என்பது சமத்துவம், சமூக நீதி, சுயாட்சிக்கு எதிரானது.

கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகளை வைத்துத்தான் மருத்துவப் படிப்புக்கு மாணவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். ‘நீட்’ தோ்வால் கிராமப்புற மாணவா்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். தமிழகத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் ‘நீட்’ தோ்வு முறையால் மன உளைச்சலுக்குள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளனா். கல்வியை பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். நீட் தோ்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.

சமூக நீதியைப் பாதுகாப்பதுதான் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு. இதுதான் தவெக அரசின் நிலைப்பாடும்கூட. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தலைமையில் நீட் தோ்வுக்கு எதிரான போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ் கூறுகையில், நீட் தோ்வை ஒருகாலமும் ஏற்கமாட்டோம். தமிழகத்தில் இரு மொழிக் கொள்கைதான் எங்கள் நிலைப்பாடு என்பதை தவெக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வு முடிவுகளை வெளியிட இடைக்காலத் தடை: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வு முடிவுகளை வெளியிட இடைக்காலத் தடை: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மருத்துவக் கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டுவந்தால் மட்டுமே நீட் தோ்வுக்கு தீா்வு: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்

மருத்துவக் கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டுவந்தால் மட்டுமே நீட் தோ்வுக்கு தீா்வு: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்

கடலூா் மாவட்டத்தில் 8 மையங்களில் நீட் மறு தோ்வு: 4,749 போ் எழுதவுள்ளதாக ஆட்சியா் தகவல்

கடலூா் மாவட்டத்தில் 8 மையங்களில் நீட் மறு தோ்வு: 4,749 போ் எழுதவுள்ளதாக ஆட்சியா் தகவல்

கல்வியும், மருத்துவமும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு வர வேண்டும்! அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ்

கல்வியும், மருத்துவமும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு வர வேண்டும்! அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP