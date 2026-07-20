கல்வியை பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் கூறியதாவது: ‘நீட்’ தோ்வு வினாத்தாள் கசிவைக் கண்டித்து, மாணவா்களின் கருத்துகளை உள்வாங்கி, மத்திய அரசு கல்விமுறையில் செய்துள்ள தவறுகள் குறித்து மக்களிடையே மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி எடுத்துக்கூறி வருகிறாா். ‘நீட்’ தோ்வு என்பது சமத்துவம், சமூக நீதி, சுயாட்சிக்கு எதிரானது.
கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகளை வைத்துத்தான் மருத்துவப் படிப்புக்கு மாணவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். ‘நீட்’ தோ்வால் கிராமப்புற மாணவா்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். தமிழகத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் ‘நீட்’ தோ்வு முறையால் மன உளைச்சலுக்குள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளனா். கல்வியை பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். நீட் தோ்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.
சமூக நீதியைப் பாதுகாப்பதுதான் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு. இதுதான் தவெக அரசின் நிலைப்பாடும்கூட. தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தலைமையில் நீட் தோ்வுக்கு எதிரான போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ் கூறுகையில், நீட் தோ்வை ஒருகாலமும் ஏற்கமாட்டோம். தமிழகத்தில் இரு மொழிக் கொள்கைதான் எங்கள் நிலைப்பாடு என்பதை தவெக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்றாா் அவா்.
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