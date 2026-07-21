திமுக இளைஞரணியின் 47-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவையொட்டி, அக்கட்சித் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி: திமுகவின் முன்வரிசைப் படையணியாகப் பணியாற்றி வரும் இளைஞரணிக்கு எனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இனிவரும் காலம் முன்பைவிட இளைஞரணி இருமடங்கு உழைக்க வேண்டிய காலமாகும். உழைப்பைக் கொடுப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளாா் மு.க.ஸ்டாலின்.
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