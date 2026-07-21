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தமிழ்நாடு

47-ஆம் ஆண்டில் திமுக இளைஞரணி: மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

திமுக இளைஞரணியின் 47-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவையொட்டி, அக்கட்சித் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.

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Updated On :21 ஜூலை 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக இளைஞரணியின் 47-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவையொட்டி, அக்கட்சித் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி: திமுகவின் முன்வரிசைப் படையணியாகப் பணியாற்றி வரும் இளைஞரணிக்கு எனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இனிவரும் காலம் முன்பைவிட இளைஞரணி இருமடங்கு உழைக்க வேண்டிய காலமாகும். உழைப்பைக் கொடுப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளாா் மு.க.ஸ்டாலின்.

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