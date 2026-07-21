மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் தமிழகம் அடுத்த கட்டமாக எடுக்க வேண்டிய சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து சட்ட வல்லுநா்களுடன் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் திங்கள்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
காவிரியின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவதற்கு ஏதுவான பூா்வாங்க நடவடிக்கைகளை கா்நாடக அரசு தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கா்நாடக அரசின் முன்னெடுப்புகளை சட்டரீதியாகத் தடுத்து நிறுத்துவது தொடா்பாக தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சா்கள் மற்றும் உயா் அதிகாரிகளுடன் திங்கள்க்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
முன்னதாக, முதல்வா் தலைமையில் சுற்றுலா மற்றும் கலைப் பண்பாட்டுத் துறை, நீா்வளத் துறை தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் தனித்தனியாக நடைபெற்றன.
அதன் பின்னா், மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் தொடா்பாகவும், மேட்டூா் அணைக்கு கா்நாடகத்திலிருந்து நீா் திறந்துவிடப்படாதது தொடா்பாகவும் சட்ட வல்லுநா்கள் மற்றும் காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு அலுவலா்களுடன் முதல்வா் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
‘சில வாரங்களில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை’: பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் இதுகுறித்து பேசிய சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாா், ‘மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் தொடா்பாக நிபுணா்கள் மற்றும் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வழக்கை நடத்தி வரும் வழக்குரைஞா்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. அவா்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் இன்னும் சில வாரங்களில் எடுக்கப்படும்’ என்றாா்.
காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் வலியுறுத்த முடிவு
தில்லியில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) நடைபெறவுள்ள காவிரி நீா் மேலாண்மைக் ஆணையக் கூட்டத்தில் தமிழகம் சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய விவகாரங்கள் குறித்தும் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையில் கூடிய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டு இறுதி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்துக்கு ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் அளிக்க வேண்டிய நிலுவை நீரைப் பெற இந்தக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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