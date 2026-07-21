கார்கே பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழக முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரான மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தளத்தில்,
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மதிப்பிற்குரிய மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எனது இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும், மக்கள் நலப் பணிகளைத் தொடர்ந்து சிறப்பாக ஆற்றிட எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துகள் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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