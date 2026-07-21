மாணவர்களுக்குத் தேவை நீதிதான், ஒடுக்குமுறை அல்ல... கார்கே சரமாரி கேள்வி!

நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி திங்கள்கிழமை கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட அணிவகுப்பு போராட்டத்தை மத்திய அரசு ஒடுக்கியுள்ளதைக் கண்டித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே சரமாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் மூத்தத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு இன்று 84-வது பிறந்தநாள். ஆனால், தான் கொண்டாட்ட மனநிலையில் இல்லை என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் தளப் பதிவில்..
எனக்கு அன்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த அனைத்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள், தொண்டர்கள், ஆதரவாளர்கள், நலம் விரும்பிகள் மற்றும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் எனது ஆழ்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
உங்கள் அன்பு எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது; உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இன்று கொண்டாட்டத்திற்கான நாள் அல்ல: பொறுப்புக்கூறலை வலியுறுத்துவதற்கும் ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுப்பதற்குமான நாள்.
நீட் தேர்வுக்காகக் காலவரையின்றி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மேற்கொண்ட வாங்சுக் வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட அமைதியான ஜனநாயகப் போராட்டத்தை அரசு ஒடுக்கியதையும், தடியடி மற்றும் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டு வீச்சுகளையும் நாடு நேற்று கண்டது.
நீதி கோரிய மாணவர்களின் குரல்களுக்குப் பதிலளிப்பதற்குப் பதிலாக வன்முறையால் ஏவப்பட்டது. ஜனநாயகத்தின் தாய் என்று போற்றப்படும் ஒரு நாடு தனது இளம் பிள்ளைகளை இப்படித்தான் நடத்துமா என்று காங்கிரஸ் தலைவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இத்தகைய வேதனையான சூழலில், இன்று எனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாட வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளேன்.
நீதி கோரிய மாணவர்கள் மீது ஏன் கொடூரமான தடியடியும், கண்ணீர்ப்புகை வீச்சும் நடத்தப்பட்டன. நாடாளுமன்றத்தில் இணையச் சேவை ஏன் துண்டிக்கப்பட்டது? மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் வினாத்தாள் கசிவுகள் மற்றும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் அனுபவிக்கும் துயரங்களுக்கு யார் பொறுப்பேற்பார்கள்.
இந்த விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான விவாதத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அனுமதிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்திற்குத் தார்மீக மற்றும் அரசியல் ரீதியாகப் பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.
பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் வினா வங்கி மற்றும் சீரற்ற முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வினாத்தாள்களைக் கொண்ட, 21-ம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற மாணவர்-மையத் தேர்வு முறையை உருவாக்க வேண்டும்.
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் அரசியல் தலையீடு இல்லாத, கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட்ட, சுதந்திரமான மற்றும் தகுதி அடிப்படையிலான கல்வி முறையை உருவாக்க வேண்டும். தேர்வு முறைகேடுகள் நிகழும்போதெல்லாம், கட்டாய மறுதேர்வுகள் மற்றும் இழப்பீடு வழங்குவதன் மூலம் மாணவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
"எங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தேவை நீதிதான், ஒடுக்குமுறை அல்ல,"
தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற (நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணி) போராட்டத்தின்போது போராட்டக்காரர்கள் மீது காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கை, இளைஞர்களுக்கு எதிராக அரசு இழைத்த அநீதிகளின் பட்டியலில் "அவமானகரமான அத்தியாயம்".
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் உத்தரவின்பேரில் நாட்டின் இளைஞர்களைத் தாக்கியவர்கள், ஒருநாள் அரசியலமைப்பின் மீதும் 'தடி' தாக்குதலை எதிர்கொள்ள நேரிடும் இவ்வாறு கார்கே பதிவிட்டுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன், இதுகுறித்து விவாதிக்கவும் வலியுறுத்தின. இதனால் அவையின் நடவடிக்கைகள் நாள்தோறும் முடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Senior Congress leader Mallikarjun Kharge has raised a barrage of questions condemning the Central Government's suppression of the peaceful, democratic protest held towards Parliament on Monday by the 'Cockroach Party'.
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