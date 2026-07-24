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தமிழ்நாடு

மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜை தகுதிநீக்கம் செய்யக் கோரி அமமுக மனு

அமமுக பேரவைத் தலைவரிடம் மனு அளித்திருப்பது பற்றி...

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டிடிவி தினகரனுடன் எம்எல்ஏ காமராஜ். - X

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜை தகுதிநீக்கம் செய்யக் கோரி, அக்கட்சி பேரவைத் தலைவரிடம் மனு அளித்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த பேரவைத் தேர்தலில் மன்னார்குடி தொகுதியில் அமமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் காமராஜ். இவர் பேரவையில் அண்மையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை தீர்மானத்தின்போது தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார்.

இதனால் கட்சிக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியதாக கூறி கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவரை நீக்கி அமமுக பொதுச்செயலர் டிடிவி தினகரன் நடவடிக்கை எடுத்தார்.

இந்த நிலையில் பேரவைத் தலைவர் ஜே. சி. டி. பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து அமமுக பொருளாளர் கரிகாலன் வெள்ளிக்கிழமை மனு ஒன்றை வழங்கியுள்ளார்.

அந்த மனுவில், கட்சித் தாவல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் காமராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் எம்எல்ஏ பதவியில் இருந்து அவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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