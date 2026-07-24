ஜன நாயகன் படத்தை நாளை மீண்டும் பார்க்கும் முதல்வர் விஜய்!

ஜன நாயகன் படத்தை முதல்வர் விஜய் நாளை(சனிக்கிழமை) மீண்டும் பார்க்கவுள்ளார்.
காலை 11.30 மணியளவில் படத்தை அவர் பார்த்து ரசிக்கவுள்ளார். ஏற்கெனவே அரசு அதிகாரிகளுடன் படத்தின் சிறப்புக் காட்சியை ரிலீஸுக்கு ஒருநாள் முன்பு முதல்வர் விஜய் பார்த்திருந்தார். இந்த முறை ஜன நாயகன் படக்குழுவுடன் அவர் படத்தை பார்க்கவிருக்கிறார்.
இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ஜன நாயகன்’. இந்தப் படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல், பிரகாஷ்ராஜ், பிரியாமணி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
கேவிஎன் புரொடக்ஷன் நிறுவனம் படத்தை தயாரித்துள்ளது. தணிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகளை கடந்து படம் நேற்று திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியானது. முதல்வர் விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படம் அமைச்சர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் படத்தை கண்டு மகிழ்ந்தனர்.
Summary
Chief Minister Vijay is set to watch the movie 'Jana Nayagan' again tomorrow (Saturday).
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