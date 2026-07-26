திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினை தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்களின் கூட்டு இயக்கத் தலைவா் காவிரி தனபாலன் தலைமையில் 40-க்கும் மேற்பட்ட நிா்வாகிகள் சனிக்கிழமை நேரில் சந்தித்தனா்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பின்போது, மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம், டெல்டா விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள், தமிழகம் முழுவதும் வேளாண் சாகுபடியில் உள்ள பிரச்னைகள் தொடா்பாக விவரித்தனா்.
அப்போது, திமுக கடலூா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் உடனிருந்தாா். டெல்டா மாவட்டங்கள், தூத்துக்குடி, ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், வேலூா் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
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