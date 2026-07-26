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தமிழ்நாடு

சிவகாசி அருகே சட்டவிரோத பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: தொழிலாளர்கள் 2 பேர் பலி

சிவகாசி அருகே சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்தபோது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் தொழிலாளர்கள் 2 பேர் பலியாகினர்.

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சிவகாசி. - Photo credit X

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:49 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி அருகே சட்ட விரோதமாக பட்டாசு தயாரித்தபோது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் தொழிலாளர்கள் 2 பேர் பலியாகினர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே உள்ள செங்கமலப்பட்டி பகுதியில் தகர செட் அமைத்து சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் அங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த சம்பத்தின்போது பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்புப் படையினர் மற்றும் போலீஸார் விரைந்தனர்.

எனினும், இந்த விபத்தில் தொழிலாளர்கள் 2 பேர் பலியாகினர்.

படுகாயமடைந்த மேலும் ஒரு தொழிலாளி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதையடுத்து இந்த விபத்தில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 3ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதனிடையே பலியானவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு, அவர்களை அடையாளம் காணும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Summary

Two workers were killed in an explosion while illegally manufacturing firecrackers near Sivakasi.

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