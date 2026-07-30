முன்னாள் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு ஓய்வூதிய ஆணை: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா வழங்கினாா்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் 13 முன்னாள் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு ஓய்வூதிய ஆணை,
3 பேருக்கு குடும்ப ஓய்வூதிய ஆணை மற்றும் ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகை ரூ.14.13 லட்சத்திற்கான காசோலைகளை விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வழங்கினாா்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் பொருளாதாரத்தில் நலிந்த நிலையில் உள்ள விளையாட்டு வீரா்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், பொருளாதாரத்தில் நலிந்த நிலையிலுள்ள 13 முன்னாள் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு ஓய்வூதிய ஆணைகளும், ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகையாக ரூ.9.36
லட்சத்துக்கான காசோலைகளும், 3 பேருக்கு குடும்ப ஓய்வூதிய ஆணைகளும், ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகையாக ரூ.4.77 லட்சத்துக்கான காசோலைகளும், 4 பெண் பயிற்றுநா்கள், 2
ஆண் பயிற்றுநா்கள் என 6 பயிற்றுநா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளையும் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா அவா்கள் வழங்கினாா்.
விளையாட்டுத் துறைக்கு அவா்கள் ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையிலும், ஓய்வுக்குப் பின் அவா்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவி செய்வதற்காகவும், 58
வயதை எட்டிய பொருளாதாரத்தில் நலிந்த நிலையிலுள்ள முன்னாள் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.6,000/- ஓய்வூதியமாக வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 82 நலிந்த நிலையில் உள்ள முன்னாள் விளையாட்டு வீரா்களும் மற்றும் 13 குடும்ப ஓய்வூதியதாரா்களும் ஓய்வூதியம் பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனா்.
நிகழ்ச்சியில், இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அரசு செயலாளா் சந்தீப் நந்தூரி , தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய
உறுப்பினா் செயலா் ஜெ. மேகநாத ரெட்டி , மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரெ.சுமன், பொது மேலாளா் ல.சுஜாதா மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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