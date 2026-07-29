சமூக நீதி, மாநில உரிமை உள்ளிட்ட கொள்கைகளில் முன்னாள் முதல்வா்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதாவின் வழிகளை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு உறுதியாக தொடா்ந்து பின்பற்றும் என பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா புதன்கிழமை சென்னையில் தெரிவித்தாா்.
கேரளத்தைச் சோ்ந்த டாக்டா் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கல்வி மையம் சாா்பில் மதிமுக பொது செயலா் வைகோவுக்கு டாக்டா் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை ராயபுரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா பேசியதாவது:
ஒடுக்கப்பட்ட, நலிவடைந்த மக்கள் அதிகாரத்தில் அமர வேண்டும் என்று முதல்வா் விஜய் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வந்ததன் அடிப்படையில்தான் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழலை, குடும்ப ஆட்சியை தூக்கி எறிவதற்காகவே அனைவரும் ஒன்றிணைந்துள்ளோம். எனவே உள்ளாட்சி, சட்டப்பேரவை இடைத்தோ்தல், மக்களவை என அடுத்தடுத்து எந்தத் தோ்தல் வந்தாலும் இந்தக் கூட்டணி நிச்சயமாக தொடரும்.
மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசை தவெக எதிா்ப்பதில் விமா்சிப்பதில் சமரசம் செய்து கொள்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை. சமூக நீதியைக் காக்கும் வகையில் சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவோடுதான் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது.
அரசியல் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும், சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக கருணாநிதி தொடா்ந்து போராடினாா். அதேபோல மாநில உரிமைகளைக் காப்பதற்கு ஜெயலலிதா உறுதியாகச் செயல்பட்டாா். சமூக நீதி, மாநில உரிமைகள் உள்ளிட்ட கொள்கைகளில் முன்னாள் முதல்வா்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோரின் வழிகளைப் பின்பற்றி முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு கண்டிப்பாக செயல்படும் என்றாா்.
சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்: தோ்தலில் வெற்றியும் தோல்வியும் தொடா்வது வியப்புக்குரியது அல்ல. வைகோ நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு எடுத்துள்ள முயற்சி பாராட்டுக்கு உரியது.
முல்லைப் பெரியாறு அணை பிரச்னை, தமிழகத்தின் உரிமைகள், ஈழத் தமிழா்களுக்கான விடுதலை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் நாடாளுமன்றத்தில் தொடா்ந்து சிறப்பாக உரையாற்றி வந்தாா். வைகோ மீண்டும் மக்கள் மன்றத்தில் உரையாற்றும் காலம் விரைவில் வரும் என்றாா்.
வைகோ: எனது அரசியல் பயணத்தில் நான் வெகு தூரம் வந்து விட்டேன். அப்துல் கலாமை குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கும் பணிகளில் எனது பங்களிப்பும் நிறைவாகவே இருந்ததை என்னோடு பயணித்தவா்கள் அறிவா். அவா், குடியரசுத் தலைவராக இருந்தபோது உலக அரங்கில் தமிழா்கள் குறித்தும், தமிழா் நாகரிகம் குறித்தும் ஆற்றிய உரை வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளது என்றாா்.
விழாவுக்கு, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம்.முகமது அபூபக்கா் தலைமை வகித்தாா். வைகோவுக்கு, விருதை பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகரும், பாராட்டு சான்றிதழை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனாவும் வழங்கினா்.
நிகழ்ச்சியில் சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகான், ஐயூஎம்எல் தேசிய தலைவா் கே.எம். காதா் மொய்தீன், ராயபுரம் எம்எல்ஏ கே.வி.விஜய் தாமு, அப்துல் கலாம் கல்வி மைய இயக்குநா் பூவச்சூா் சுதீா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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