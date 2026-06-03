Dinamani
தொழில் உற்பத்தி, ஏற்றுமதியில் தமிழகம் முன்னணி!நாட்டில் ஒரே மாதத்தில் 21% நிதிப் பற்றாக்குறை!தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களில் ஜூன் 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புபிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: தத்கால் அவகாசம் நீட்டிப்புஇன்றுமுதல் ஜூலை 7 வரை 5 புறநகா் ரயில்கள் ரத்து!மோஜ்தபா கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார் - அமெரிக்காதிவிஷா சர்மா வழக்கு: கணவர், மாமியாருக்கு 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்! தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
/
தமிழ்நாடு

அதிகாரிகள் சரியான உத்தரவை பிறப்பிப்பது இல்லை: உயா்நீதிமன்றம் கருத்து

அதிகாரிகள் சரியான உத்தரவை பிறப்பிப்பதில்லை; அவா்களுக்கு லஞ்சம் வாங்க மட்டுமே தெரியும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கருத்து

News image

உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 6:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிகாரிகள் சரியான உத்தரவை பிறப்பிப்பதில்லை; அவா்களுக்கு லஞ்சம் வாங்க மட்டுமே தெரியும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.

சென்னை நீலாங்கரையில் (வாா்டு 192) உள்ள அறிஞா் அண்ணா தெரு உள்ளிட்ட 22 தெருக்களை துரைப்பாக்கத்துக்கு (வாா்டு 193) மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கு 22 தெருக்களில் வசிக்கும் மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து விசாரித்த தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியா், தெருக்களை வாா்டு மாற்ற செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அறிக்கை அளித்தாா்.

இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா், 22 தெருக்களை மீண்டும் நீலாங்கரைக்கு மாற்ற பரிந்துரை செய்தாா். இந்தப் பரிந்துரையை மாநகராட்சி உதவி ஆணையா் நிராகரித்தாா். இதை எதிா்த்து சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் அறிஞா் அண்ணா தெருவைச் சோ்ந்த வெங்கடேசன் என்பவா் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் அவினாஷ் வத்வானி ஆஜராகி வாதிட்டாா். அப்போது, மாநகராட்சி தரப்பில், இந்த விவகாரம் தொடா்பான உதவி ஆணையா் உத்தரவு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருந்தன.

அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதி, அதிகாரிகள் சரியான உத்தரவை பிறப்பிப்பதில்லை. அவா்களுக்கு லஞ்சம் வாங்க மட்டுமே தெரியும். எந்த வேலையும் செய்யாமல், காலையில் இருந்து மாலை வரை எப்படி பணம் வசூலிப்பது என்பது குறித்தே யோசிக்கின்றனா் என கருத்து தெரிவித்தாா். பின்னா், மனுதாரரின் கோரிக்கை குறித்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் பரிசீலிக்க உத்தரவிட்டாா்.

தொடர்புடையது

சூலூர் சிறுமி கொலை வழக்கு விசாரணை சரியான பாதையில் செல்கிறது! உயர்நீதிமன்றம்

சூலூர் சிறுமி கொலை வழக்கு விசாரணை சரியான பாதையில் செல்கிறது! உயர்நீதிமன்றம்

குடிநீா் தட்டுப்பாடு: மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகத்தில் மக்கள் முற்றுகை

குடிநீா் தட்டுப்பாடு: மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகத்தில் மக்கள் முற்றுகை

கோயில் சொத்துகளை பாதுகாப்பது அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளின் கடமை: உயா்நீதிமன்றம்

கோயில் சொத்துகளை பாதுகாப்பது அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளின் கடமை: உயா்நீதிமன்றம்

கிராம நத்தம் நிலங்களை உரிமை கோர முடியாது: உயா்நீதிமன்றம்

கிராம நத்தம் நிலங்களை உரிமை கோர முடியாது: உயா்நீதிமன்றம்

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |