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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் இன்று முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம்!

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறுவது குறித்து...

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முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:39 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வெற்றி பெற்ற நிலையில், தவெக அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம், இன்று (ஜூன் 5) தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம், புதிய அரசின் நிர்வாக மற்றும் கொள்கை ரீதியான முக்கிய முடிவுகளுக்கான தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டம் கூடி முடிவெடுத்தபிறகு, மாநிலத்தில் முக்கிய திட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம்.

மேலும், தமிழகத்தின் தற்போதைய நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையும் வெளியிடப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்த நிலையில், அதுகுறித்த முக்கிய ஆலோசனையும் நடத்தப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

Summary

TVK Govt's first cabinet meeting is being held under the leadership of CM Vijay

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