ஜூன் 10: தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 3,200 சரிவு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 குறைந்தது!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இன்று ரூ. 3,200 குறைந்துள்ளது.
இந்த வாரத்தில் முதல் நாள் (திங்கள்கிழமை) தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில் நேற்று(செவ்வாய்) உயர்ந்தது.
தொடர்ந்து இன்று(புதன்கிழமை) தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,800-க்கு விற்பனையாகிறது. சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 260 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 2.60 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
மேற்கு ஆசிய போா் பதற்றம், கச்சா எண்ணொய் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட சா்வதேச காரணங்களால் தங்கத்தில் விலையில் ஏற்ற, இறக்கம் இருந்து வருகிறது.
Summary
Chennai gold and silver rate today june 10
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