Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
தமிழ்நாடு

யுஜிசி-நெட் தோ்வுக்கு பயிற்சி முகாம்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு

பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தேசியத் தகுதித் தோ்வுகளில் (யுஜிசி -நெட்) கலந்து கொள்ளும் பட்டியலின, பிற்படுத்தப்பட்டோா் பிரிவு தோ்வா்களுக்கு இணையவழியில் 3 நாள் பயிற்சி நடத்தப்படும் என சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தேசியத் தகுதித் தோ்வுகளில் (யுஜிசி -நெட்) கலந்து கொள்ளும் பட்டியலின, பிற்படுத்தப்பட்டோா் பிரிவு தோ்வா்களுக்கு இணையவழியில் 3 நாள் பயிற்சி நடத்தப்படும் என சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சென்னை பல்கலைக்கழக மாணவா் ஆலோசனைப் பிரிவு(யுஎஸ்ஏபி) இயக்குநரின் செய்திக்குறிப்பு:

பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியா் பணித் தகுதிக்கான யுஜிசி -நெட் தோ்வு வரும் ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இத்தோ்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை சென்னை பல்கலை. மாணவா் ஆலோசனைப் பிரிவு ஏற்பாடு செய்து நடத்தி வருகிறது. ஜூன் மாத தோ்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் 17.6.2026 முதல் 19.6.2026 வரை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்புகள் நெட் தோ்வின் தாள் 1 -க்கானதாக அமையும்.

இந்தப் பயிற்சியில் பட்டியலின, பிற்படுத்தப்பட்டோா் மாணவா்கள் அனுமதிக்கப்படுவா். பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை வரும் ஜூன் 16-ஆம் தேதிக்குள் சென்னை பல்கலைக்கழக இணையதளம் மூலம் சமா்ப்பிப்பப்படவேண்டும்.

பயிற்சியானது சென்னைப் பல்கலை. இணையதள இணைப்பு காணொலி வழியாக அளிக்கப்படும். விவரங்களுக்கு சென்னை பல்கலை. சேப்பாக்கம் வளாக அலுவலத்தை (044-2539 9518) தொடா்பு கொள்ளலாம் என யுஎஸ்ஏபி இயக்குநா் கே.சத்தியநாராயணன் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

உலகின் முன்னணி 5% விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் அண்ணாமலைப் பல்கலை. பேராசிரியா்

உலகின் முன்னணி 5% விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் அண்ணாமலைப் பல்கலை. பேராசிரியா்

பெரியாா் பல்கலை. தொலைநிலைக் கல்வி மாணவா்கள் நிலுவைத் தாள் தோ்வு எழுத வாய்ப்பு

பெரியாா் பல்கலை. தொலைநிலைக் கல்வி மாணவா்கள் நிலுவைத் தாள் தோ்வு எழுத வாய்ப்பு

சென்னைப் பல்கலை. தொலைநிலைக் கல்வியில் நிலுவைப் பாடத் தோ்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!

சென்னைப் பல்கலை. தொலைநிலைக் கல்வியில் நிலுவைப் பாடத் தோ்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவா்களுக்கு சென்னை பல்கலை. கல்லூரிகளில் இலவசக் கல்வி

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவா்களுக்கு சென்னை பல்கலை. கல்லூரிகளில் இலவசக் கல்வி

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy