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தமிழ்நாடு

தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிப்பு

தாம்பரம்-போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில் சேவையானது கூடுதலாக 2 நாள்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:40 am IST

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தாம்பரம்-போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில் சேவையானது கூடுதலாக 2 நாள்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை இயக்கப்படும் தாம்பரம்- போடிநாயக்கனூா் (ரயில் எண் 06059) சிறப்பு ரயில் சேவையானது ஜூன் 20, 27 ஆகிய தேதிகளிலும் நீட்டிப்பு செய்து இயக்கப்படுகிறது. இதேபோல, வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயக்கப்படும் போடிநாயக்கனூா்- தாம்பரம் (ரயில் எண்- 06060) சிறப்பு ரயில் சேவையானது ஜூன் 21, 28-ஆகிய தேதிகளுக்கும் நீட்டிப்பு செய்து இயக்கப்படுகிறது.

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