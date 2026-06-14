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தமிழ்நாடு

ஆவின் பச்சை நிற பாக்கெட் பால் விநியோகம் குறைப்பு: அன்புமணி கண்டனம்

ஆவின் பச்சை நிற பாக்கெட் பால் விநியோகம் குறைப்பு: அன்புமணி கண்டனம்

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அன்புமணி - கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஜூன் 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆவின் நிறுவனம் ‘கிரீன் மேஜிக்’ பாக்கெட் பால் விநியோகத்தை அரசு குறைக்கப்பட்டதாகக் கூறி என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

ஆவின் ‘கிரீன் மேஜிக்’ பாக்கெட் பால் விற்பனை பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இதனால், அதிக விலை கொடுத்து தனியாா் பாலை வாங்க வேண்டியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. ஏழை மக்கள் பயன்படுத்தும் பாலின் விற்பனையை ஆவின் நிறுவனம் குறைத்திருப்பது நியாயமற்றது. ஆவின் கிரீன் மேஜிக் பால் விற்பனையை நிறுத்தும் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ணாமலை...: ஆவின் நிறுவனம் ‘கிரீன் மேஜிக்’ வகை பால் விற்பனையை படிப்படியாக நிறுத்த உள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், பால்வளத் துறை வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், ‘கிரீன் மேஜிக்’ பால் விற்பனை குறைக்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில், ஏன் ஆவின் மையங்களில் முன்புபோல ‘கிரீன் மேஜிக்’ பால் கிடைப்பதில்லை? உடனடியாக, பச்சை நிற பாக்கெட் பால் விற்பனையைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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