Dinamani
சூடானில் டிரோன் தாக்குதல்களில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை நம்புவதில்லை: இஸ்ரேல் தூதர்அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!
/
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலை. எம்.எட். பட்டப்படிப்பு விண்ணப்பிக்கலாம்

2026-2027 - கல்வியாண்டிற்கான முழுநேர எம்.எட். பட்டப்படிப்பு சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் கோரியுள்ளது.

News image

கோப்புப்படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2026-2027 - கல்வியாண்டிற்கான முழுநேர எம்.எட். பட்டப்படிப்பு சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் கோரியுள்ளது.

இது குறித்த அறிவிப்பு வருமாறு: சென்னை காரப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது, தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம். இந்த பல்கலைக்கழகம் 2026 - 2027 கல்வியாண்டிற்கான முழுநேர இரண்டு ஆண்டு எம்.எட். பட்டப்படிப்பில் சேர விண்ணப்பங்களை வரவேற்றுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்படிவங்கள் தேவையான சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு கற்பித்தல் அல்லது கல்வியியல் அறிவியல், மதிப்புக் கல்வி, கல்வி உளவியல், கல்வித் தொழில்நுட்பம், பாடத்திட்டத் திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீடு, கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிா்வாகம் போன்ற துறைகளில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பல்கலை.யில் மாணவா் மற்றும் மாணவியருக்குத் தனித்தனி விடுதி வசதிகள் உள்ளன. மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9976632971, 9443570175 ஆகிய கைப்பேசி எண்களுடன் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

யுஜிசி-நெட் தோ்வுக்கு பயிற்சி முகாம்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு

யுஜிசி-நெட் தோ்வுக்கு பயிற்சி முகாம்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு: 1,381 இடங்கள் நிரம்பின

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவா் சோ்க்கை கலந்தாய்வு: 1,381 இடங்கள் நிரம்பின

சிறப்பு ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்க பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் கோரிக்கை

சிறப்பு ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்க பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் கோரிக்கை

அண்ணா பல்கலை. முதுநிலை படிப்பு சோ்க்கைக்கான நுழைவுத் தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

அண்ணா பல்கலை. முதுநிலை படிப்பு சோ்க்கைக்கான நுழைவுத் தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |