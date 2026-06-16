தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலை. எம்.எட். பட்டப்படிப்பு விண்ணப்பிக்கலாம்

2026-2027 - கல்வியாண்டிற்கான முழுநேர எம்.எட். பட்டப்படிப்பு சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் கோரியுள்ளது.
இது குறித்த அறிவிப்பு வருமாறு: சென்னை காரப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது, தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம். இந்த பல்கலைக்கழகம் 2026 - 2027 கல்வியாண்டிற்கான முழுநேர இரண்டு ஆண்டு எம்.எட். பட்டப்படிப்பில் சேர விண்ணப்பங்களை வரவேற்றுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்படிவங்கள் தேவையான சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு கற்பித்தல் அல்லது கல்வியியல் அறிவியல், மதிப்புக் கல்வி, கல்வி உளவியல், கல்வித் தொழில்நுட்பம், பாடத்திட்டத் திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீடு, கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிா்வாகம் போன்ற துறைகளில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பல்கலை.யில் மாணவா் மற்றும் மாணவியருக்குத் தனித்தனி விடுதி வசதிகள் உள்ளன. மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9976632971, 9443570175 ஆகிய கைப்பேசி எண்களுடன் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.