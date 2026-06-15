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தமிழ்நாடு

கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரருக்கு ரூ.48 லட்சம் நிதியுதவி!

சென்னை தலைமைச் செயலகத்துக்கு தமிழக ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்தை அழைத்து முதல்வர் விஜய் பாராட்டினார்.

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Updated On :15 ஜூன் 2026, 12:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை தலைமைச் செயலகத்துக்கு தமிழக ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்தை அழைத்து முதல்வர் விஜய் இன்று பாராட்டினார்.

அப்போது மீனாட்சி சுந்தரத்தின் அசாத்திய வீரத்தை பாராட்டி ரூ. 48 லட்சத்திற்கான காசோலையை முதல்வர் வழங்கினார். தொடர்ந்து, ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் குழந்தையை தூக்கி முதல்வர் விஜய் கொஞ்சி மகிழ்ந்தார்.

2024-ஆம் ஆண்டு டிசம்பா் 19-ஆம் தேதி தெற்கு காஷ்மீரில், குல்காம் மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகளை சுற்றி வளைத்ததில் நடைபெற்ற போரில் மீனாட்சி சுந்தரமும், அவரது குழுவினா் 5 தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொன்றனா்.

இதில், மீனாட்சி சுந்தரம் முகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் காயமடைந்த நிலையில் இரு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொன்றாா். தொடா்ந்து, ராணுவத்தில் வீரதீரச் செயலுக்காக வழங்கும் நாட்டின் உயரிய கீா்த்தி சக்ரா விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

Summary

Chief Minister Vijay invited Tamil Nadu Army soldier Meenakshi Sundaram to the Chennai Secretariat and congratulated him.

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