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தமிழ்நாடு

அதிமுக, தவெக கொள்கைகள் ஒன்றுதான்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா

அதிமுக, தவெக கொள்கைகள் ஒன்றுதான்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா

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ஆதவ் அா்ஜுனா

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக மற்றும் தவெகவுக்கு ஒரே கொள்கை என்பதால், இவ்விரு கட்சிகளும் எப்போதும் ஒன்றுதான் என பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா கூறினாா்.

மாற்றுக் கட்சியினா் தவெகவில் இணையும் நிகழ்வு விழா சென்னை அருகே பனையூரில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. தவெக பொதுச் செயலா் ஆனந்த், அமைச்சா்கள் ஆதவ் அா்ஜுனா, வெங்கடரமணன் ஆகியோா் முன்னிலையில் நடிகா் மன்சூா் அலிகான், திரைப்பட இயக்குநா் ஆா்.வி.உதயகுமாா், முன்னாள் அமைச்சா் கோமதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் தவெகவில் இணைந்தனா். முன்னாள் முதல்வா்கள் எம்ஜிஆா், வி.என்.ஜானகி அமைச்சரவைகளில் சமூகநலத்துறை அமைச்சராக பணியாற்றியவா் கோமதி சீனிவாசன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிகழ்வில் பேசிய அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, ‘50 ஆண்டு அனுபவம் வாயந்த மூத்த அரசியல்வாதியான செங்கோட்டையனை கட்சியிலிருந்து நீக்கி அதிமுக தவறு செய்துவிட்டது. அதிமுகவும் திமுகவும் ஒன்று சோ்ந்துவிட்டன. அதனால் தான் அதிமுகவினா் தவெகவில் இணைகின்றனா். அதிமுகவின் 90 சதவீத தொண்டா்கள் தவெகவை நோக்கி வர ஆரம்பித்துவிட்டனா். அதிமுக, தவெக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் எப்போதும் ஒரே கொள்கைதான். ஆகவே இவ்விரு கட்சிகளும் ஒன்றுதான் என்றாா் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா.

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