குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் பிறந்தநாளையொட்டி, முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
குடியரசுத் தலைவருக்கு வாழ்த்துப் பதிவில் முதல்வர் விஜய் கூறியிருப்பதாவது, "இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
நல்ல உடல்நலத்துடன் இந்தியத் திருநாட்டிற்கான தங்களின் அர்ப்பணிப்பான சேவை மேலும் சிறக்க இந்த இனிய நாளில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
CM Joseph Vijay extends birthday wishes to President Droupadi Murmu
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