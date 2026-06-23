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தமிழ்நாடு

பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடு!

பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத்தோ்வுகள் ஜூலை மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தோ்வுக்கான அனுமதிச் சீட்டை செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 23) பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

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பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடு - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத்தோ்வுகள் ஜூலை மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தோ்வுக்கான அனுமதிச் சீட்டை செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 23) பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக, அரசு தோ்வுகள் இயக்குநா் கே.சசிகலா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தமிழகத்தில் மாநில பாடத் திட்டத்தில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வுகள் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதத்தில் நடைபெறவுள்ளன. தோ்வெழுத விண்ணப்பித்த தனித் தோ்வா்களுக்கான தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டுஅரசு தோ்வுத் துறையின் இணையதளத்தில் (www.dge.tn.gov.in) செவ்வாய்க்கிழமை பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

தோ்வா்கள் பிற்பகல் முதல் இணையதளத்தில் தங்கள் பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியை குறிப்பிட்டு அனுமதிச் சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

தாங்கள் எழுத வேண்டிய பாடங்கள் மற்றும் தோ்வு நாட்கள் சரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக என்பதை தோ்வா்கள் சரிபாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அனுமதிச் சீட்டு இல்லாமல் எந்தவொரு தோ்வும் தோ்வெழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள்.

செய்முறைத் தோ்வு தேதி குறித்த விவரங்களை தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தோ்வு மையத்தின் முதன்மை கண்காணிப்பாளரை அணுகி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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