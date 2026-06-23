மொஹரம் பண்டிகை! யாருக்கெல்லாம் விடுமுறை? பேருந்து கிடைக்குமா? அனைத்து விவரங்களும்

இந்த ஆண்டு மொஹரம் பண்டிகை ஜூன் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அரசு விடுமுறை என்பதால், தொடர்ச்சியாக 3 நாள்கள் விடுமுறை கிடைக்கும் என்று மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மொஹரமை பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜூன் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அரசு விடுமுறை நாள். பள்ளிகள் திறந்து இரண்டு வாரங்கள் ஆகும் நிலையில், ஒரு அரசு விடுமுறைகூட வராதா என ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இனிப்பான செய்தியாக வந்திருக்கிறது மொஹரம் பண்டிகை.
மொஹரம் பண்டிகை, வார இறுதிநாள்கள், முகூர்த்த நாள்களையொட்டி, சென்னையிலிருந்து 1,432 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை அரசு விடுமுறை மற்றும் சனி, ஞாயிறு என வார இறுதி நாள்களும் சேர்ந்து வருவதால், சென்னையிலிருந்து ஏராளமானோர் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வார்கள் என்பதால் சிறப்புப் பேருந்துகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வார இறுதி நாள்களில் பேருந்துகள் மூலம் வெளியூர் செல்ல விரும்புவோர், www.tnstc.in அல்லது டிஎன்எஸ்டிசி செல்போன் செயலி மூலம் பேருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
யாருக்கெல்லாம் விடுமுறை?
மொஹரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜூன் 26ஆம் தேதி அரசு விடுமுறை என்பதால், அனைத்துப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், தேசிய வங்கிகளுக்கு பொது விடுமுறையாகும்.
என்ன பண்டிகை?
மொஹரம் பண்டிகை ஜூன் மாதம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின்படி, மொஹரம் மாதத்தின் 10-வது நாள் அஷுரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மிக முக்கிய தியாகத்தை (கர்பலா போர்) நினைவுகூரும் வகையில் இந்த நாள் அமைந்துள்ளது.
Summary
Muharram Festival Who gets a holiday? Will buses be available?
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