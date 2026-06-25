வாடகைக்கு விடப்பட்ட பள்ளி வகுப்பறைக் கட்டடங்கள்!

திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு ஆண்டவா் சுப்பிரமணிய சுவாமி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் வாடகைக்கு விடப்பட்டதால், இட நெருக்கடியில் மாணவிகள் தவிப்பதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் நிா்வாகத்தின் கீழ் ஜி.எஸ்.டி சாலையில் அருள்மிகு ஆண்டவா் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் திருப்பரங்குன்றம், திருநகா், நிலையூா், கைத்தறிநகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 800-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா்.
இவா்களின் வசதிக்காக பள்ளிக்கு எதிரே உள்ள தென்கால் கண்மாய் அருகில் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில், பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மாணவிகளுக்காக 8 கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன. இதையடுத்து, அங்கு 10- ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவிகளுக்கு வகுப்புகள் நடைபெற்று வந்தன. மேலும், அங்குள்ள மைதானத்தை மாணவிகள் விளையாட்டுத் திடலாகப் பயன்படுத்தி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்களைத் தீயணைப்புத் துறை, தனியாா் தொண்டு நிறுவனத்துக்கு கோயில் நிா்வாகம் வாடகைக்கு விட்டது. இதன் காரணமாக, மாணவிகள் மீண்டும் பழைய கட்டடத்துக்கே மாற்றப்பட்டு, இடநெருக்கடியில் படிக்க வேண்டிய சூழல் உருவானது.
தற்போது இடப் பற்றாக்குறை காரணமாக, பெரிய வகுப்பறை ஒன்றை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வகுப்புகளாக ஆசிரியா்கள் பாடம் நடத்தி வருகின்றனா். மேலும், நூலக அறை, அறிவியல் ஆய்வகம் உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகளுமின்றி பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது.
எனவே, மாணவிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, பள்ளிக்காகக் கட்டப்பட்ட கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்களை மீண்டும் பள்ளியிடமே ஒப்படைக்க வேண்டுமென பெற்றோா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
மேலும், கிராமப்புற மாணவிகளை விளையாட்டுத் துறையில் ஊக்குவிக்கும் வகையில், தென்கால் கண்மாய் பகுதியில் உள்ள கோயில் இடத்தை விளையாட்டு மைதானமாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இதுகுறித்து மாணவிகளின் பெற்றோா் கூறியதாவது: இந்தப் பகுதியில் பெண்களுக்கெனத் தனியாகச் செயல்படும் ஒரே அரசு உதவிபெறும் பள்ளி இதுதான். மாணவிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால், அவா்களின் வசதிக்காக கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு தென்கால் கண்மாய் அருகே கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு, பயன்பாட்டில் இருந்தன.
ஆனால், கோயில் நிா்வாகம் அதனைத் தீயணைப்புத் துறைக்கும், தனியாா் நிறுவனத்துக்கும் வாடகைக்கு விட்டுவிட்டது. தற்போது அந்த தனியாா் நிறுவனம் கட்டடத்தைக் காலி செய்துவிட்டதால், அதை மீண்டும் பள்ளிக்கே வழங்க வேண்டும் எனக் கோயில் நிா்வாகத்துக்கும், பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கும் கோரிக்கை விடுக்கிறோம் என்றனா்.
Summary
School classroom buildings rented out
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