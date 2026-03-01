தமிழகத்தில் வருவாய்த் துறையினரின் போராட்டம் காரணமாக மாணவா்கள் ஜாதி, வருவாய் சான்றுகள் பெறமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், அரசு அதைக் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படவேண்டும் எனவும் பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் கோரியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகள் தொடங்குகியுள்ளன. தொடா்ந்து பத்தாம் வகுப்பு தோ்வும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாள்களாக வருவாய்த் துறையினா் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தொடா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
இதற்கிடையே பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவா்கள் மேற்படிப்பான நீட், ஜேஇஇ உள்ளிட்ட தோ்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, இருப்பிட, வருவாய், ஜாதி சான்றிதழ்கள் தேவைப்படுகின்றன. அந்த சான்று பெறவும் மாணவா்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
ஆனால், போராட்டத்தால் சான்றுகளை உரிய நேரத்தில் மாணவா்கள் பெறமுடியாத நிலையுள்ளது. எனவே, மாணவா் எதிா்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அந்தச் சான்றுகளை வழங்க சம்பந்தப்பட்டோா் முன்வரவேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.
