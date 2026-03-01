Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
தமிழ்நாடு

வருவாய்த் துறை போராட்டம்: சான்று பெற முடியாமல் மாணவா்கள் பாதிப்பு! - ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தில் வருவாய்த் துறையினரின் போராட்டம் காரணமாக மாணவா்கள் ஜாதி, வருவாய் சான்றுகள் பெறமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், அரசு அதைக் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படவேண்டும் எனவும் பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் கோரியுள்ளாா்.

News image
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் வருவாய்த் துறையினரின் போராட்டம் காரணமாக மாணவா்கள் ஜாதி, வருவாய் சான்றுகள் பெறமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், அரசு அதைக் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படவேண்டும் எனவும் பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் கோரியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகள் தொடங்குகியுள்ளன. தொடா்ந்து பத்தாம் வகுப்பு தோ்வும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாள்களாக வருவாய்த் துறையினா் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தொடா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

இதற்கிடையே பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவா்கள் மேற்படிப்பான நீட், ஜேஇஇ உள்ளிட்ட தோ்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, இருப்பிட, வருவாய், ஜாதி சான்றிதழ்கள் தேவைப்படுகின்றன. அந்த சான்று பெறவும் மாணவா்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.

ஆனால், போராட்டத்தால் சான்றுகளை உரிய நேரத்தில் மாணவா்கள் பெறமுடியாத நிலையுள்ளது. எனவே, மாணவா் எதிா்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அந்தச் சான்றுகளை வழங்க சம்பந்தப்பட்டோா் முன்வரவேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

பாமக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன? ராமதாஸ் விளக்கம்!

பாமக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன? ராமதாஸ் விளக்கம்!

திராவிடக் கட்சிகளோடு கூட்டணி; பிப். 28ல் அறிவிப்பு! - ராமதாஸ்

திராவிடக் கட்சிகளோடு கூட்டணி; பிப். 28ல் அறிவிப்பு! - ராமதாஸ்

நமக்கான வாகனம் நம்மருகே வந்துவிட்டது: ராமதாஸ்

நமக்கான வாகனம் நம்மருகே வந்துவிட்டது: ராமதாஸ்

பாமக சின்னம்: ராமதாஸ் வழக்கு தள்ளுபடி; நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!

பாமக சின்னம்: ராமதாஸ் வழக்கு தள்ளுபடி; நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு