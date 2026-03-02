இறந்தவா்களுக்கு வரும் தபால்கள், பாா்சல்களை இறந்தவா்களின் குடும்பத்தினரிடம் கொடுக்கும் வகையில் விதிகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என தபால் துறைக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்திள்ளது.
நீலாங்கரையைச் சோ்ந்த மோகனா ராமசாமி என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், என்னுடைய கணவா் இறந்துவிட்டாா்.
அவரது பெயருக்கு தற்போது வரை தபால்களும் பாா்சல்களும் வருகின்றன. அந்த தபால் மற்றும் பாா்சல்களை தபால் துறையினா் எங்களிடம் கொடுப்பதில்லை. அவா்களே மீண்டும் எடுத்துச் சென்று விடுகின்றனா்.
எனவே, என்னுடைய கணவா் பெயருக்கு வரும் தபால்கள் மற்றும் பாா்சல்களை எங்களிடம் கொடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இறந்தவா்களின் முகவரிக்கு வரும் தபால்கள் யாரும் உரிமை கோராத ஆவணமாகவே கருதப்படும். அதனால்தான், அவா்களுடைய முகவரிக்கும் வரும் கடிதங்கள், பாா்சல்கள் அனுப்பிய இடத்துக்கே திரும்ப அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை அனுப்பியவா்களின் முகவரி இல்லையென்றால், சம்பந்தப்பட்ட தபால் நிலையத்தில் வைக்கப்படும். அதேபோல், தபால் அனுப்பியவா் இல்லை என்றால், அவை அழிக்கப்பட வேண்டும் என இந்திய தபால் அலுவலக சட்ட விதிகள் கூறுகின்றன.
இதுபோன்ற குழப்பமான விதிகளால் மனுதாரரைப்போலவே பலரும் பாதிக்கப்படுகின்றனா். எனவே, இந்த சட்டப் பிரிவுகளில் திருத்தம் செய்து இறந்தவா்களுக்கு வரும் தபால்கள் மற்றும் பாா்சல்களை அவா்களுடைய வாரிசுகளிடம் கொடுக்கும் வகையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தபால் துறைக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.
