தமிழ்நாடு

அதிமுக மாநிலங்களவை வேட்பாளர் யார்? வெளியான தகவல்!

அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு.

நாடாளுமன்றம் (கோப்புப்படம்)
Updated On :3 மார்ச் 2026, 4:44 am

அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை வேட்பாளராக மீண்டும் தம்பிதுரையே அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மு. தம்பிதுரை, ஜி.கே. வாசன், என்.ஆர். இளங்கோ, கனிமொழி சோமு, திருச்சி சிவா, பி. செல்வராசு ஆகிய 6 பேரின் பதவிக்காலம் ஏப். 2-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.

இதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, கடந்த வியாழக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், மார்ச் 5-ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 9-க்குள் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறலாம். வாக்குப் பதிவு தேவைப்படின் சட்டப்பேரவை குழுக்கள் அறையில் மார்ச் 16-இல் நடைபெறும். மார்ச் 20-இல் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் முடிவுறும்.

தற்போதுள்ள எம்எல்ஏ-க்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் திமுக சார்பில் 4 பேர், அதிமுக சார்பில் 2 பேர் மாநிலங்களவை உறுப்பினா்களாக தோ்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

2 மாநிலங்களவை சீட்டுகளில் ஒன்றிணை கூட்டணிக் கட்சியான பாமகவுக்கு கொடுக்க அதிமுக முடிவு எடுத்துள்ளதாகவும் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்கான வேட்பாளராக தம்பிதுரையை அறிவிக்க அதிமுக திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை வேட்பாளராக மீண்டும் தம்பிதுரையே அறிவிக்கப்படவுள்ளதாக உறுதிசெய்யப்படாத தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Reports suggest that Thambidurai is likely to be announced as the AIADMK's Rajya Sabha candidate again.

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

