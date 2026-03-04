மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளர் தம்பிதுரை! பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!
மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
Updated On :4 மார்ச் 2026, 4:20 pm
மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை இன்று (மார்ச் 4) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாமகவுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி ஒதுக்கீடு செய்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
