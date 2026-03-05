Dinamani
/
தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு ஆளுநர் (பொறுப்பு) ஆர்.வி. ஆர்லேகர்! 9 மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர்கள் மாற்றம்!

தமிழ்நாடு ஆளுநராக (பொறுப்பு) ஆர்.வி. ஆர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image
ஆர்.வி. ஆர்லேகர்- படம் - Rajendra Arlekar
Updated On :5 மார்ச் 2026, 5:38 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு ஆளுநராக (பொறுப்பு) ஆர்.வி. ஆர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரள ஆளுநராக உள்ள இவருக்கு, தமிழக ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என். ரவி, மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்க மாநிலங்களுக்கு விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், ஆளுநர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி 9 மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்படி, தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஹிமாசலப் பிரதேச ஆளுநராக இருந்த ஷிவ் பிரதாப் சுக்லா தெலங்கானா ஆளுநராக நியமனம்

தில்லி துணை நிலை ஆளுநராக தரன்ஜித் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

