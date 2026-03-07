பிரபலம் என்பது யார்? விஜய்யைச் சொல்கிறாரா? - கிருத்திகா உதயநிதியின் பதிவு வைரல்!

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது வைரலாகி வருகிறது.
கிருத்திகா உதயநிதி தனது பதிவில்,
"பிரபலம் என்பது யார்?
நீங்களும் உங்கள் மீதான மக்களின் பார்வையும்/புரிதலும்தான் உங்களை ஒரு பிரபலமாக்குகிறது.
ஆனால், 'மக்களின் பார்வைதான் நான்' என்று நினைத்து உங்களின் சுயத்தை நீங்கள் இழக்கும்போது நீங்கள் கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
கிருத்திகா உதயநிதியின் இந்த பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வைரலாகி வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய்யைக் குறிப்பிட்டே கிருத்திகா இதனை பதிவு செய்துள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
summary
What is a celebrity? Krithika Udhayanidhi post going viral in social media
