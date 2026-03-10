தங்கம் விலை உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,20,400-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் கடந்த ஒரே வாரத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.6,450 குறைந்தது.
தொடர்ந்து வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.14,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ.1,19,600-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,050-க்கும் , சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.1,20,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கச்சா எண்ணெய் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு, டாலரின் மதிப்பு உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று(மார்ச் 10) அதிகரித்துள்ளது.
summary
The price of gold jewelry in Chennai rose by Rs. 800 per sovereign on Tuesday
