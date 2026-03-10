Dinamani
வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தம்! இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் அறிவிப்பு! ஈரானை 20 மடங்கு அதிகமாக தாக்குவோம்! டிரம்ப் எச்சரிக்கை எரிவாயு தட்டுப்பாடு! பாகிஸ்தானில் 2 வாரங்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை! இந்திய பங்குச்சந்தை உயர்வுடன் வர்த்தகம்! அமெரிக்காவுடன் சமரசம்! தகவலை வெளியிட்டால் மோடி பதவி விலக நேரிடும்! சுப்ரமணியன் சுவாமிசமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? தமிழக அரசு அவசர ஆலோசனை!சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வாங்க 25 நாள்கள் கால இடைவேளை!
/
தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

News image
தங்கம் விலை உயர்வு
Updated On :10 மார்ச் 2026, 4:39 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,20,400-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் கடந்த ஒரே வாரத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.6,450 குறைந்தது.

தொடர்ந்து வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.14,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ.1,19,600-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,050-க்கும் , சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.1,20,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

கச்சா எண்ணெய் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு, டாலரின் மதிப்பு உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று(மார்ச் 10) அதிகரித்துள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தங்கம் விலை குறைவு

தங்கம் விலை குறைவு

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு