ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம், கூடுதல் பொறுப்பு!

ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் மற்றும் கூடுதல் பொறுப்பு தொடர்பாக...

Updated On :14 மார்ச் 2026, 9:43 am

தமிழகத்தில் 3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் கூடுதல் பொறுப்பு தொடர்பான அறிவிப்பும் வெளியாகியள்ளது.

சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல் துறைத் தலைவர் (டிஜிபி) பால நாக தேவி, தமிழ்நாடு காவல்துறை உளவுப் பிரிவு டிஜிபியாக நியமனம்.

சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு ஐ.ஜி. சந்தோஷ் குமார், சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி பொறுப்பையும் சேர்த்து கவனிப்பார்.

குடிமைப் பொருள் வழங்கல் - குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு ஐ.ஜி. ரூபேஷ் குமார் மீனா, குடிமைப் பொருள் வழங்கல் - குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு ஏடிஜிபி பொறுப்பையும் சேர்த்து கவனிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

