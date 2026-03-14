தமிழ்நாடு

மாநில தகவல் ஆணையராக அ.விஜயராம் நியமனம்

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் மாநிலத் தகவல் ஆணையராக அ.விஜயராமை, ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் நியமித்துள்ளாா். அவா், வெள்ளிக்கிழமை பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டாா்.

ஆளுநா் மாளிகை
Updated On :14 மார்ச் 2026, 11:59 pm

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் மாநிலத் தகவல் ஆணையராக அ.விஜயராமை, ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் நியமித்துள்ளாா். அவா், வெள்ளிக்கிழமை பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டாா்.

இதுகுறித்த ஆளுநா் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் காலியிடங்களுக்கு தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2005 கீழ், ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா், அ.விஜயராமை மாநிலத் தகவல் ஆணையராக நியமித்துள்ளாா்.

தொடா்ந்து அ.விஜயராம், சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் முன்னிலையில் மாநிலத் தகவல் ஆணையராக பதவிப் பிரமாணம் ஏற்றுக்கொண்டாா்.

நிகழ்வில், தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் மாநிலத் தலைமைத் தகவல் ஆணையா் முகம்மது ஷகீல் அக்தா், மனிதவள மேலாண்மைத் துறை முதன்மைச் செயலா் சி. சமயமூா்த்தி, ஆளுநரின் முதன்மைச் செயலா் ஆா். கிா்லோஷ் குமாா், மாநில தகவல் ஆணையத்தின் மற்ற ஆணையா்கள் ஆகியோா் உடனிருந்தனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்துக்கு புதிய மாநில தகவல் ஆணையா்கள் நியமனம்

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்துக்கு புதிய மாநில தகவல் ஆணையா்கள் நியமனம்

மேலும் 2 தகவல் ஆணையா்கள் நியமனம்

மேலும் 2 தகவல் ஆணையா்கள் நியமனம்

மகளிா் புகாா்களை தெரிவிக்க இணையதளம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

மகளிா் புகாா்களை தெரிவிக்க இணையதளம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

ஆளுநரை கண்டித்து முற்றுகைப் போராட்டம்!

ஆளுநரை கண்டித்து முற்றுகைப் போராட்டம்!

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

