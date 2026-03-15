Dinamani
தேசிய லோக் அதாலத்: தமிழகத்தில் 1.3 லட்சம் வழக்குகளுக்கு தீா்வுநிரந்தரமாகிறது ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்திமுக கூட்டணியில் இடதுசாரிகளுக்கு கூடுதல் இடம் இல்லை என்பது நியாயமல்ல: பெ. சண்முகம்29 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டா் விநியோகம் தொடக்கம்: பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தகவல்2047-க்குள் இந்தியாவில் 350 விமான நிலையங்களை உருவாக்குவதே இலக்கு மத்திய அமைச்சா் ராம்மோகன் நாயுடு
/
தமிழ்நாடு

சென்னையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து 2 குழந்தைகள் பலி

சென்னையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்துச் சிதறியதில் 2 குழந்தைகள் பலியாகின.

News image
சிலிண்டர் வெடித்ததில் இடிந்து விழுந்த வீட்டுச் சுவர்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 6:09 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையை அடுத்த நாவலூரில் எரிவாயு சிலிண்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெடித்துச் சிதறியதில் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் 4 வயது பெண் குழந்தை, ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை என 2 குழந்தைகள் பலியாகின.

மேலும் படுகாயமடைந்த 7 வயது சிறுவன் உள்பட 7 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தகவலறிந்து வந்து சிறுசேரி தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தனர்.

சிலிண்டர் வெடித்துச் சிதறியதில் 3 வீடுகள், கார், இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்ட பொருட்களும் சேதமடைந்தன. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிடையே சிலிண்டர் விபத்து குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வீடியோக்கள்

