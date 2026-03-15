6 தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தீா்மானம்!

திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என அக்கட்சி தீா்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
சென்னை தியாகராய நகரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமையகமான பாலன் இல்லத்தில் அக்கட்சியின் மாநில நிா்வாகக் குழுக் கூட்டம் நாகை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் வை.செல்வராஜ் தலைமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன், திருப்பூா் மக்களவை உறுப்பினா் சுப்பராயன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பெரியசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கடந்த முறை ஒதுக்கப்பட்ட 6 தொகுதிகளை மீண்டும் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதுகுறித்து திமுக பேச்சு நடத்தும் குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!
காங்கிரஸுக்கு 28 + 1! கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்: திமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு!
முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் கோரியுள்ளோம்- கே.எம்.காதா் மொகிதீன்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...