5 லட்சம் கனவு இல்லம் கட்டுவதே இலக்கு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்!
மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்போது கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 5 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதே இலக்கு என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:16 pm
மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்போது கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 5 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதே இலக்கு என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப் பதிவு: கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி தொகுதி, வீரஆலங்குளம் கிராமத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட புதிய வீடுகளை நிதியமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு நேரில் சென்று திறந்து வைத்துள்ளாா்.
3 லட்சம் கனவு இல்லங்களுக்கு உயிா் கொடுத்திருக்கிறோம். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் 5 லட்சம் வீடுகள் இலக்கு என்று அந்தப் பதிவில் முதல்வா் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
