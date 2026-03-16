தமிழ்நாடு

பிளஸ் 2 தோ்வு விடைத்தாள் மதிப்பீடு: ஏப். 8-இல் தொடக்கம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணி தமிழகம் முழுவதும் 83 மையங்களில் ஏப். 8-ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு- பிரதிப் படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 8:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யும் பணி தமிழகம் முழுவதும் 83 மையங்களில் ஏப். 8-ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.

தமிழக பள்ளிக் கல்வி பாடத் திட்டத்தில் பிளஸ் 2 வகுப்புக்கான பொதுத் தோ்வு கடந்த மாா்ச் 2-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தோ்வை தமிழகம் முழுவதும் சுமாா் 8 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் எழுதி வருகின்றனா்.

தோ்வுகள் வரும் மாா்ச் 26-ஆம் தேதியுடன் நிறைவு பெறுகிறது. மாணவா்களின் விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்யும் பணிகள் ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளன. இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

தோ்வுத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: விடைத்தாள் மதிப்பீடு பணிகளுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 83 முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தோ்வுகள் முடிந்த பின்னா், மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் மாா்ச் 28-ஆம் தேதி மண்டல சேகரிப்பு மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அங்கு விடைத்தாள்கள் கலக்கப்பட்டு பிரிக்கப்படும். தொடா்ந்து மண்டல சேகரிப்பு மையங்களில் இருந்து மதிப்பீடு முகாம்களுக்கு விடைத்தாள்கள் ஏப்ரல் 4-இல் கொண்டு செல்லப்படும். மதிப்பீடு பணிகள் ஏப்ரல் 8-இல் தொடங்கி 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.

இந்தப் பணியில் சுமாா் 46,000 முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் ஈடுபடவுள்ளனா். இந்தப் பணியின்போதே பிளஸ் 1 அரியா் தோ்வு விடைத்தாள்களும் மதிப்பீடு செய்யப்படும். அதன்பின்னா், மதிப்பெண் பதிவேற்றம் உள்ளிட்ட பணிகளை முடித்து திட்டமிட்டபடி தோ்வு முடிவுகள் மே 8-இல் வெளியாகும். மதிப்பீட்டுப் பணிகளின்போது, ஆசிரியா்கள் உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, கவனத்துடன் செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

பிளஸ் 2 தோ்வு: மாணவா்கள் காப்பியடிப்பதை கண்காணிக்கத் தவறிய 5 ஆசிரியா்களுக்கு நோட்டீஸ்

பிளஸ் 2 தோ்வு: மாணவா்கள் காப்பியடிப்பதை கண்காணிக்கத் தவறிய 5 ஆசிரியா்களுக்கு நோட்டீஸ்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் முறைகேடு: இரு மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் பறிமுதல்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் முறைகேடு: இரு மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் பறிமுதல்

பிளஸ் 2 தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 27,198 போ் எழுதுகின்றனா்!

பிளஸ் 2 தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 27,198 போ் எழுதுகின்றனா்!

மார்ச் 2-ஆம் தேதி பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு! ஏற்பாடுகள் தயார்!!

மார்ச் 2-ஆம் தேதி பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு! ஏற்பாடுகள் தயார்!!

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

1 நாள் முன்பு