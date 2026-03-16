சென்னை மாதவரத்தில் என்கவுன்டரில் ரௌடி சுட்டுக்கொலை!

சென்னை மாதவரத்தில் ரௌடி தொப்பை கணேஷ் போலீஸ் என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

போலீஸார் என்கவுன்டரில் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட ரௌடி தொப்பை கணேசன்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 4:02 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாதவரத்தில் ரௌடி தொப்பை கணேஷ் போலீஸ் என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

ரெளடி தொப்பை கணேஷ் மீது மூன்று கொலை வழக்கு உள்பட 30 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. கடந்த ஜனவரி மாதம் சென்னை மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே வீடு புகுந்து உரிமையாளர்களை கட்டிப் போட்டு ரூ.25 லட்சம் பணம் மற்றும் 15 பவுண் நகைகளை கொள்ளையடித்த வழக்கில் தொப்பை கணேசன் மூளையாக செயல்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலைலையில் தொப்பை கணேசனை வழக்கின் விசாரணைக்காக இன்று அதிகாலை மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே போலீஸார் பிடித்துள்ளனர். அப்போது போலீஸாரை தாக்கி விட்டு அவர் தப்பிச் செல்ல முயன்றதாகவும், இதனால் நடந்த என்கவுன்டரில் அவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் என்றும் போலீஸார் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து தொப்பை கணேசன் உடல் மீட்கப்பட்டு ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

Rowdy Thoppai Ganesh was shot dead in a police encounter in Madhavaram, Chennai.

மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைச்செயலாளர் மாற்றம்!

மாதாந்திர பயனாளா்களுக்கு ‘சென்னை ஒன்’ செயலியில் புதிய மாற்றம்

வட சென்னை 2 : தனுஷ் அறிவிப்பு!

சென்னை புறநகர் ரயில்கள் ரத்து: மார்ச் 2-க்குள் தீர்வு என தெற்கு ரயில்வே தகவல்!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் அலைமோதும் கூட்டம்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

சுல்தான் பாடல் வெளியானது!

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

